АТБ снял наценку на ряд продуктов до конца карантина — список

С 10 апреля сеть супермаркетов АТБ сняла наценку на ряд продуктов питания до конца карантина.

Об этом сообщил генеральный директор АТБ Борис Марков.

Товары в АТБ без наценки:

Мука 2 кг Розумний вибір пшеничная

Свекла 1 сорт

Капуста 1 сорт

Картофель 1 сорт

Крупа 1 кг Розумний вибір манная

Крупа 1 кг Розумний вибір пшено

Крупа 1 кг Розумний вибір рис круглозернистый шлифованный

Макаронные изделия 1 кг Розумний вибір пера

Масло 200 г Своя Линия сладкосливочное крестьянское 72,6%

Молоко 0,91 кг Своя линия коровье питьевое пастеризованное 2,5%

Морковь 1 сорт

Масло 0,9 л Своя линия подсолнечное рафинированное

Лук репчатый 1 сорт

Яйцо куриное 10 шт Своя линия 1 категория

— Это наш следующий шаг по стабилизации ситуации с ценообразованием в продуктовом ритейле, — написал он.

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Марков добавил, что в АТБ снижают и снимают торговые наценки, возобновляют акционную активность, снимают ограничения на продажи товаров в одни руки.

Напомним, с 24 марта АТБ ввел специальные часы посещения для пенсионеров. Теперь пожилых людей обслуживают с 9.00 до 10.00.

Источник: АТБ