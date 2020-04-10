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Факты / Украина

АТБ снял наценку на ряд продуктов до конца карантина — список

С 10 апреля сеть супермаркетов АТБ сняла наценку на ряд продуктов питания до конца карантина.

Об этом сообщил генеральный директор АТБ Борис Марков.

Товары в АТБ без наценки:

  • Мука 2 кг Розумний вибір пшеничная
  • Свекла 1 сорт
  • Капуста 1 сорт
  • Картофель 1 сорт
  • Крупа 1 кг Розумний вибір манная
  • Крупа 1 кг Розумний вибір пшено
  • Крупа 1 кг Розумний вибір рис круглозернистый шлифованный
  • Макаронные изделия 1 кг Розумний вибір пера
  • Масло 200 г Своя Линия сладкосливочное крестьянское 72,6%
  • Молоко 0,91 кг Своя линия коровье питьевое пастеризованное 2,5%
  • Морковь 1 сорт
  • Масло 0,9 л Своя линия подсолнечное рафинированное
  • Лук репчатый 1 сорт
  • Яйцо куриное 10 шт Своя линия 1 категория

— Это наш следующий шаг по стабилизации ситуации с ценообразованием в продуктовом ритейле, — написал он.

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Марков добавил, что в АТБ снижают и снимают торговые наценки, возобновляют акционную активность, снимают ограничения на продажи товаров в одни руки.

Напомним, с 24 марта АТБ ввел специальные часы посещения для пенсионеров. Теперь пожилых людей обслуживают с 9.00 до 10.00.

Источник: АТБ

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