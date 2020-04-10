АТБ зняв націнку на низку продуктів до кінця карантину – список

З 10 квітня мережа супермаркетів АТБ зняла націнку на низку продуктів харчування до кінця карантину.
Про це повідомив генеральний директор АТБ Борис Марков.
Товари в АТБ без націнки:
- Борошно 2 кг Розумний вибір пшеничне
- Буряк 1 гатунок
- Капуста 1 гатунок
- Картопля 1 гатунок
- Крупа 1 кг Розумний вибір манна
- Крупа 1 кг Розумний вибір пшоно
- Крупа 1 кг Розумний вибір рис круглозернистий шліфований
- Макаронні вироби 1 кг Розумний вибір пера
- Масло 200 г Своя Лінія солодковершкове селянське 72,6%
- Молоко 0,91 кг Своя Лінія коров’яче питне пастеризоване 2,5%
- Морква 1 гатунок
- Олія 0,9 л Своя Лінія соняшникова рафінована
- Цибуля ріпчаста 1 гатунок
- Яйце куряче 10 шт Своя Лінія 1 гатунок
– Це наш наступний крок щодо стабілізації ситуації з ціноутворенням в продуктовому ритейлі, – написав він.
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Марков додав, що в АТБ знижують і знімають торгові націнки, відновлюють акційну активність та знімають обмеження на продажі товарів в одні руки.
Нагадаємо, з 24 березня АТБ запровадив спеціальні години відвідування для пенсіонерів. Тепер літніх людей обслуговують з 9.00 до 10.00.
Джерело: АТБ