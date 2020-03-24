С 24 марта АТБ будет обслуживать пенсионеров с 9.00 до 10.00.

Об этом сообщил генеральный директор АТБ Борис Марков.

Он напомнил, что пожилые люди являются в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом.

— Учитывая тот фактор, что из более чем 4 млн ежедневных посетителей магазинов сети АТБ более 20% – это люди пожилого возраста, мы с сегодняшнего дня вводим для них специальный, регламентный час, — сказал он.

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Марков призвал покупателей отнестись с пониманием к такому регламенту и выбрать для себя другое время для посещения супермаркета.

— Ответственность, гражданская или социальная, начинается с каждого из нас. С наших действий и поступков. С нашего отношения к окружающим. В этом принципиальная позиция нашей компании. В этом залог силы и единства нашей команды. Отнеситесь с пониманием и поддержкой к нашим родителям, — подытожил он.

Ранее сообщалось, что сеть супермаркетов АТБ обеспечит 1 млн граждан продуктовыми наборами. Их должны получить одинокие люди старше 80 лет, пожилые граждане, которые нуждаются в уходе, а также лица с инвалидностью.