10 апреля супруге экс-главы МИД Леонида Кожары объявили подозрение за заведомо неправдивые показания, которые она дала в качестве свидетеля.

— Своими ложными показаниями жена пыталась способствовать своему мужу в избежании ответственности за противоправное лишение жизни другого человека. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля), — говорится в сообщении.

К слову, в Киеве суд арестовал на два месяца Кожару, подозреваемого в убийстве предпринимателя.

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Его могут отпустить под залог в 500 тыс. долларов.

Шевченковской районный суд в Киеве избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая.

Источник: Прокуратура Киевской области