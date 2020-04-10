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Факти / Україна / Суспільство

Дружині екс-глави МЗС Леоніда Кожари оголосили підозру

10 квітня дружині екс-глави МЗС Леоніда Кожари оголосили підозру за завідомо неправдиві показання, які вона дала в якості свідка.

– Своїми неправдивими свідченнями дружина намагалася сприяти своєму чоловікові в уникненні відповідальності за протиправне позбавлення життя іншої людини.

Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.384 КК України (завідомо неправдиве показання свідка), – говориться в повідомленні.

До речі, у Києві суд заарештував на два місяці Кожару, підозрюваного у вбивстві підприємця.

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Його можуть відпустити під заставу в 500 тис. доларів.

Шевченківський районний суд в Києві обрав запобіжний захід Леоніду Кожарі у вигляді утримання під вартою до 25 травня.

Джерело: Прокуратура Київської області

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