Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля.

Этим праздником завершается Великий Пост, который длится 48 дней. Пасха символизирует воскресение Иисуса Христа, который погиб, чтобы спасти человечество от больших бед.

Пасха является так называемым переходным праздником, а потому и отмечают ее ежегодно в другой день, однако только в пределах с 4 апреля до 8 мая.

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От того, когда будет отмечаться Пасха также зависят такие церковные праздники, как Вознесение Христа и Троица.

Напомним, Кабинет министров на время карантина в Украине запретил все массовые празднования.

Также запрещены массовые празднования Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля (православная) и 12 апреля (католическая).

В Православной церкви Украины собирают Священный синод 13 апреля, чтобы выбрать формат празднования Пасхи в условиях карантина.

А Украинская греко-католическая церковь дала ряд рекомендаций относительно того, как проводить служу во время Страстной недели и Пасхи.