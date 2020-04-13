Авиакатастрофа МАУ: Иран отложил расшифровку черных ящиков на неопределенный срок

Иран отложил расшифровку черных ящиков сбитого самолета МАУ из-за коронавируса.

Председатель иранской команды расследователей Хасан Резаейфар пригласил представителей восьми стран в лабораторию в Европе, но позже отложил. Причиной стали сложности в передвижении из-за пандемии коронавируса.

Глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс подтвердила, что Иран передавал приглашение, и что остальные страны также пока отказались из-за пандемии.

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— Таким образом, загрузку и анализ самописцев следует отложить до того времени, пока условия улучшатся настолько, чтобы путешествовать стало безопасно. Предсказать, когда это произойдет, пока невозможно, — сказала она.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военные назвали катастрофу “человеческой ошибкой”. После этого Тегеран заявлял, что не может расшифровать черные ящики, но передавать их в другую страну не будет.

Источник: CBC News