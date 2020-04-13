На період карантину заборонять відкривати справи про банкрутство юросіб-боржників

Народні депутати пропонують на період дії карантину та протягом 90 днів після його скасування встановити заборону на відкриття провадження у справах про банкрутство боржників-юросіб за заявками кредиторів.

Такі поправки до Кодексу України про процедури банкрутства є у законопроекті №3322 від 10 квітня. Текст оприлюднили на сайті парламенту.

Авторами ініціативи виступили Сергій Тарута, Дмитро Наталуха, Олексій Мовчан і Ярослав Рущишин.

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Проект Закону 10.04.2020

Відповідно до законопроекту, дія цієї норми може поширюватися на борги, що виникли з 1 лютого 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабмін подав у Раду проект про Програму діяльності уряду.