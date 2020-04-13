Александр Островский рассказал, что Одесса чудом получила аппараты ИВЛ

В Одесскую городскую инфекционную больницу были поставлены девять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нового поколения, произведенные немецкой компанией DIXION, по ценам ниже прайсовых. Об этом в интервью на сайте Цензор заявил владелец компании-импортера медицинского оборудования Медгарант Александр Островский, комментируя информацию в СМИ о якобы закупках в Одессу российского оборудования по завышенным ценам.

— Мы поставили Одесской городской инфекционной больнице аппараты искусственной вентиляции легких Aeros 4600 немецкого производителя DIXION. На оборудование есть все документы, сертификаты, свидетельствующие, что они произведены в Дюссельдорфе. Это ИВЛ нового поколения, турбинного типа. Есть ИВЛ с таким же названием — Aeros 4600, но компрессорного типа, и именно они сертифицированы в России, в отличие от турбинных, которые поставили мы. Это разное оборудование, поколение, технологии – достаточно посмотреть на фото и сравнить. Когда на Россию наложили санкции, они запустили программу импортозамещения. И начали под маркой известных производителей выпускать устаревшие модели оборудования. Aeros 4600 турбинного типа в Россию в принципе не поставлялись. Соответственно, брать прайсы российских поставщиков и сравнивать с ценами немецкого оборудования нельзя. Еще раз повторю – это разное оборудование, — подчеркнул Александр Островский.

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Он рассказал, что прайс компании Медгарант на эти аппараты — €40 тыс. (около 1 млн 200 тыс.) для коммерческих организаций, а одесской инфекционной больнице они выставили цены значительно ниже.

— Мы продали одесской больнице за 1 млн 28 тыс., то есть дешевле. Цена могла быть ниже, но немцы перед поставкой скорректировали инвойс, поставив нам цену выше на 30% от первоначальных договоренностей. У нас был выбор: либо платить, либо вообще остаться без аппаратов, — отметил предприниматель.

Александр Островский пояснил, чем вызвано резкое повышение цен на аппараты ИВЛ.

— В мире сейчас дефицит всего, что связано с производством ИВЛ. Поставщики комплектующих повысили цены в среднем на 30-40%. Турбин, на базе которых делают современные аппараты, не хватает, их негде брать. Комплектующие подорожали, логистика тоже. Если раньше цена перевозки составляла около $500 за аппарат, то сейчас €1 500 — не меньше. Нам сказали: либо доплачивайте, либо забирайте предоплату. И дали понять, что если мы откажемся, то эти аппараты тут же поедут в Италию, где их тоже острая нехватка. И мы вынуждены были взять по выросшей цене, потому что иначе остались бы без аппаратов. И нам еще повезло, потому что сейчас многие фирмы получают массовые отказы от иностранных производителей. У них есть собственный госзаказ – для потребностей внутреннего рынка они штампуют аппараты тысячами. А для других стран – квоты 5-7 штук в месяц, — рассказал Островский.

Напомним, накануне в анонимных Telegram-каналах появилась информация, якобы компания-импортер медоборудования Медгарант поставила в Одессу российские аппараты ИВЛ по трехкратно завышенной цене. При этом информация ничем не подтверждается, ее источники не называются.

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