PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украина заключит договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты — Степанов

Госпредприятие Медицинские закупки Украины (МЗУ) готово в понедельник заключить договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты для медиков.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— Мы постоянно работаем с обеспечением СИЗ, по нескольким направлениям – закупка за бюджетные средства в областях, закупка за бюджетные средства на центральном уровне.

Глава Минздрава отметил, что были проблемы с закупками через МЗУ, но сейчас они устранены, средства есть.

Читайте: Как лечат больных коронавирусом — объяснение Минздрава

Руководитель МЗУ Арсен Жумадилов получил задачу срочно закупить костюмы биозащиты, респираторы.

— Сегодня-завтра он будет отчитываться по заключению договоров. Предварительно он сообщил, что у него есть возможность сегодня заключить договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты, которые в конце недели будут поставляться (в регионы, — Ред.),- сказал он.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3 102 случая коронавируса, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки подтвердили 325 новых случаев.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка