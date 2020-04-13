Украина заключит договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты — Степанов

Госпредприятие Медицинские закупки Украины (МЗУ) готово в понедельник заключить договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты для медиков.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— Мы постоянно работаем с обеспечением СИЗ, по нескольким направлениям – закупка за бюджетные средства в областях, закупка за бюджетные средства на центральном уровне.

Глава Минздрава отметил, что были проблемы с закупками через МЗУ, но сейчас они устранены, средства есть.

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Руководитель МЗУ Арсен Жумадилов получил задачу срочно закупить костюмы биозащиты, респираторы.

— Сегодня-завтра он будет отчитываться по заключению договоров. Предварительно он сообщил, что у него есть возможность сегодня заключить договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты, которые в конце недели будут поставляться (в регионы, — Ред.),- сказал он.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3 102 случая коронавируса, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки подтвердили 325 новых случаев.