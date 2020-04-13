Олександр Островський розповів, що Одеса дивом отримала апарати ШВЛ

В Одеську міську інфекційну лікарню було поставлено дев’ять апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) нового покоління, виготовлених німецькою компанією DIXION, за цінами нижче прайсових. Про це в інтерв’ю на сайті Цензор заявив власник компанії-імпортера медичного обладнання Медгарант Олександр Островський, коментуючи інформацію в ЗМІ про нібито закупівлі в Одесу російського обладнання за завищеними цінами.

– Ми доставили Одеській міській інфекційній лікарні апарати штучної вентиляції легенів Aeros 4600 німецького виробника DIXION. На обладнання є всі документи, сертифікати, які свідчать, що вони зроблені в Дюссельдорфі. Це ШВЛ нового покоління, турбінного типу. Є ШВЛ з такою ж назвою – Aeros 4600, але компресорного типу, і саме вони сертифіковані в Росії, на відміну від турбінних, які доставили ми. Це різне устаткування, покоління, технології – достатньо подивитися на фото та порівняти. Коли на Росію наклали санкції, вони запустили програму імпортозаміщення. І почали під маркою відомих виробників випускати застарілі моделі устаткування. Aeros 4600 турбінного типу в Росію в принципі не поставлялися. Відповідно, брати прайси російських постачальників та порівнювати з цінами німецького обладнання не можна. Ще раз повторю – це різне обладнання, – підкреслив Олександр Островський.

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Він розповів, що прайс компанії Медгарант на ці апарати – €40 тис. (приблизно 1 млн 200 тис.) для комерційних організацій, а одеській інфекційній лікарні вони виставили ціни значно нижчі.

– Ми продали одеській лікарні за 1 млн 28 тис., тобто дешевше. Ціна могла бути нижче, але німці перед поставкою скорегували інвойс, поставивши нам ціну вище на 30% від початкових домовленостей. У нас був вибір: або платити, або взагалі залишитися без апаратів, – зазначив підприємець.

Олександр Островський пояснив, чому відбулось різке підвищення цін на апарати ШВЛ.

– У світі зараз дефіцит всього, що пов’язано з виробництвом ШВЛ. Постачальники комплектуючих підвищили ціни в середньому на 30-40%. Турбін, на базі яких роблять сучасні апарати, не вистачає, їх ніде брати. Комплектуючі подорожчали, логістика теж. Якщо раніше ціна перевезення коштувала близько $500 за апарат, то зараз € 1 500 – не менше. Нам сказали: або доплачуйте, або забирайте передоплату. І дали зрозуміти, що якщо ми відмовимося, то ці апарати відразу поїдуть до Італії, де їх теж гостра нестача. І ми змушені були взяти за більшою ціною, тому що інакше залишилися б без апаратів. І нам ще пощастило, тому що зараз багато фірм отримують масові відмови від іноземних виробників. У них є власне держзамовлення – для потреб внутрішнього ринку вони штампують апарати тисячами. А для інших країн – квоти 5-7 штук в місяць, – розповів Островський.

Нагадаємо, напередодні в анонімних Telegram-каналах з’явилася інформація, нібито компанія-імпортер медобладнання Медгарант доставила в Одесу російські апарати ШВЛ за трикратно завищеною ціною. Водночас інформація нічим не підтверджується, її джерела не називаються.

Раніше ми писали, що держпідприємство Медичні закупівлі України (МЗУ) готове в понеділок укласти договір на закупівлю 90 тис. костюмів біозахисту для медиків.