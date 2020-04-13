Україна укладе договір на закупівлю 90 тис. костюмів біозахисту – Степанов

Держпідприємство Медичні закупівлі України (МЗУ) готове в понеділок укласти договір на закупівлю 90 тис. костюмів біозахисту для медиків.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– Ми постійно працюємо із забезпеченням ЗІЗ за кількома напрямками – закупівля за бюджетні кошти в областях, закупівля за бюджетні кошти на центральному рівні.

Глава МОЗ зазначив, що були проблеми із закупівлями через МЗУ, але зараз вони усунуті, кошти є.

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Керівник МЗУ Арсен Жумаділов отримав завдання терміново закупити костюми біозахисту, респіратори.

– Сьогодні-завтра він звітуватиме щодо укладення договорів. Попередньо він повідомив, що у нього є можливість сьогодні укласти договір на закупівлю 90 тис. костюмів біозахисту, які в кінці тижня доставлятимуться (в регіони, – Ред.), – сказав він.

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3 102 випадки коронавірусу, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу підтвердили 325 нових випадків.