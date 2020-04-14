Украинские банки вводят кредитные каникулы для физических лиц

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий кредитные каникулы для бизнеса в Украине. Законопроект №3220 обязал банки не штрафовать заемщиков за просрочку по кредитам на время карантина.

Для клиентов-физических лиц каникулы ввели в ПриватБанке, ТАСкомбанке, Правэкс Банке, Кредобанке, Райффайзен банке Аваль, Альфа-Банке и ПУМБ.

Кредитные каникулы в ПриватБанке, которые будут действовать до конца июля, касаются программ кредитования “авто в рассрочку”, “жилье в кредит” и “кредит под залог недвижимости”. Для оформления каникул необходимо заполнить заявку на сайте банка.

— Клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим выводом дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина, — говорится в сообщении ПриватБанка.

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ТАСкомбанк ввел кредитные каникулы для физлиц для беззалоговых кредитов и кредитов наличными. Также банк автоматически отсрочил минимальный платеж по кредитной карте до конца мая.

— На период действия кредитных каникул обязательные платежи состоят из процентов и ежемесячной комиссии, предусмотренной кредитным договором. Погашение задолженности по телу кредита откладывается и входит в состав платежа в июле 2020 года, — пояснили в банке.

Каникулы от Правэкс Банка касаются клиентов-физлиц, которые по состоянию на 1 марта не имели просроченной заложенности, но понесли финансовые потери из-за карантинные ограничения.

Кроме того, банк предложил варианты реструктуризации кредитных обязательств пострадавшим юридическим лицам.

— Клиенты-юридические лица могут сами инициировать реструктуризацию кредитов, — уточнили в Правэкс Банке.

Кредитные каникулы в Кредобанке касаются программ ипотечных кредитов, кредитов на авто и потребительских кредитов наличными.

Физические лица получат трехмесячную отсрочку уплаты основной суммы долга.

Для кредитных карточек Кредобанк автоматически продолжил льготный период пользования кредитными средствами (без начисления процентов) до 92-х дней.

Ранее кредитные каникулы ввели Райффайзен банк Аваль, Альфа-Банк и ПУМБ.

Райффайзен банк Аваль, кроме отмены ежемесячных платежей по кредитным картам в мае и июне, снизил процентную кредитную ставку наличными до 0,01% годовых (на два месяца).

Кредитные каникулы Альфа-Банка касаются кредитных карт, беззалоговых кредитов наличными и беззалоговых кредитов на покупку товаров.

ПУМБ ввел каникулы по действующим кредитам наличными, которые уплачивали заемщики по состоянию на 1 марта. В рамках каникул тело кредита временно начисляться не будет.

Напомним, о введении кредитных каникул для бизнеса в Украине сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.