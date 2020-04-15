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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Банкам разрешили идентифицировать клиентов дистанционно

Национальный банк Украины разработал для банков полноценные и упрощенные модели дистанционной верификации и идентификации клиентов.

Воспользоваться нововведением банки смогут с 28 апреля — после того, как вступит в силу закон О предотвращении и противодействии легализации доходов.

Регулятор разработал полноценные модели отдаленной идентификации и верификации и упрощенные. Последние будут содержать лимиты на проведение расходных финансовых операций по всем счетам (до 40 тыс. грн в месяц и до 400 тыс. грн в год) и по остаткам на счетах клиентов (до 40 тыс. грн).

К упрощенным механизмам также принадлежит верификация идентификационных данных через BankID и КЭП.

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Нацбанк также предложил банкам для дистанционной идентификации пользователей электронных кошельков получать у клиента копии идентификационных документов и фотофиксацию клиента с его документами, удостоверяющими личность.

Режим использования таких электронных кошельков будет иметь определенные лимиты.

Сейчас также разрабатывает аналогичные нормы верификации и идентификации для небанковского финансового сектора.

Ранее мы писали о том, что украинские банки вводят кредитные каникулы для физических лиц.

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