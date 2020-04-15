Банкам дозволили ідентифікувати клієнтів дистанційно

Національний банк України розробив для банків повноцінні і спрощені моделі дистанційній верифікації та ідентифікації клієнтів.

Скористатися нововведенням банки зможуть з 28 квітня – після того, як вступить в силу закон Про запобігання та протидію легалізації доходів.

Регулятор розробив повноцінні моделі віддаленої ідентифікації і верифікації та спрощені. Останні будуть містити ліміти на проведення видаткових фінансових операцій за всіма рахунками (до 40 тис. грн в місяць і до 400 тис. грн на рік) і за залишками на рахунках клієнтів (до 40 тис. грн).

За спрощеним механізмам також належить верифікація ідентифікаційних даних через BankID і КЕП.

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Нацбанк також запропонував банкам для дистанційної ідентифікації користувачів електронних гаманців отримувати у клієнта копії ідентифікаційних документів і фотофіксацію клієнта з його документами, що засвідчують особу.

Режим використання таких електронних гаманців матиме певні ліміти.

Зараз також розробляє аналогічні норми верифікації та ідентифікації для небанківського фінансового сектора.

Раніше ми писали про те, що українські банки вводять кредитні канікули для фізичних осіб.