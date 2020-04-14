PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Что нужно знать, чтобы взять кредит

80% отказов в выдаче кредита банками происходят из-за негативной кредитной истории.

Всех просителей оценивают через процедуру скоринга — проверку кредитной истории.

— Кредитная история — это информация обо всех ваших кредитах и об успехе их погашения. Ее ведет Украинское бюро кредитных историй на основе информации, которую получает от банков и страховых компаний, — говорит эксперт по кредитованию Тарас Дзех.

Читайте: Как узнать долги по кредитам и кредитную историю

Кредитный рейтинг можно проверить самостоятельно через сайт банка или мобильные приложения.

Также нужно внимательно изучить договор, который предлагает финансовое учреждение.

— Следует четко узнать, какая процентная ставка в банке на нужную сумму кредита. Это нужно, чтобы платить одну и ту же сумму в течение всего срока погашения, — говорит эксперт.

Для начала в финучреждение нужно принести:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный номер;
  • справку о доходах.

Если сумма кредита большая, банк может требовать назвать двух поручителей, которые являются финансово стабильными.

Еще один вариант отдать в залог имущество.

Ранее Факты ICTV писали, как получить кредит, уже имея кредит. Это реально, но для этого нужно доказать банку, что заемщик платежеспособен

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка