80% отказов в выдаче кредита банками происходят из-за негативной кредитной истории.

Всех просителей оценивают через процедуру скоринга — проверку кредитной истории.

— Кредитная история — это информация обо всех ваших кредитах и об успехе их погашения. Ее ведет Украинское бюро кредитных историй на основе информации, которую получает от банков и страховых компаний, — говорит эксперт по кредитованию Тарас Дзех.

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Кредитный рейтинг можно проверить самостоятельно через сайт банка или мобильные приложения.

Также нужно внимательно изучить договор, который предлагает финансовое учреждение.

— Следует четко узнать, какая процентная ставка в банке на нужную сумму кредита. Это нужно, чтобы платить одну и ту же сумму в течение всего срока погашения, — говорит эксперт.

Для начала в финучреждение нужно принести:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер;

справку о доходах.

Если сумма кредита большая, банк может требовать назвать двух поручителей, которые являются финансово стабильными.

Еще один вариант отдать в залог имущество.

Ранее Факты ICTV писали, как получить кредит, уже имея кредит. Это реально, но для этого нужно доказать банку, что заемщик платежеспособен