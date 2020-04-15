Кабмин закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе Украины

Кабинет министров Украины закроет еще 10 пунктов пропуска на границе Украины. Это решение правительство приняло на заседании 15 апреля.

— Это делается для того, чтобы минимизировать сообщение. Насколько нам известно, там (на границах. — Ред.) уже максимально сократился поток наших граждан. Еще 10 пунктов пропуска можно закрывать для безопасности на период проведения ограничительных мер, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Со своей стороны министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что дополнительно КПП закроют на границах Украины с Молдавией, Польшей и Румынией.