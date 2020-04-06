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Факты / Украина

Какие пункты пропуска через границу будут работать с 7 апреля (КАРТА)

Государственная таможенная служба обновила интерактивную карту, на которой обозначила все пункты пропуска через госграницу для пассажирского и грузового сообщения.

Также здесь обозначены пункты, которые будут закрыты с 7 апреля на основании соответствующего решения правительства.

В ведомстве предупредили, что некоторые пропускные пункты имеют ограничения на передвижение пешеходов.

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На карте обозначены пропускные пункты:

  • те, что закрыты со стороны Украины и со стороны соседних государств — красным;
  • работающие на территории Украины — зеленым.

Напомним, ранее правительство приняло решение, что с 00.00 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

Временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 прекратят пешеходное сообщение.

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