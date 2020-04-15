Кабмін закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні України

Кабінет міністрів України закриє ще 10 пунктів пропуску на кордоні України. Це рішення уряд ухвалив під час засідання 15 квітня.

– Це робиться для того, щоб мінімізувати сполучення. Наскільки нам відомо, там (на кордонах. – Ред.) уже максимально скоротився потік наших громадян. Ще 10 пунктів пропуску можна закривати задля безпеки на період проведення обмежувальних заходів, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль..

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Зі свого боку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що додатково КПП закриють на кордонах України з Молдовою, Польщею та Румунією.

До слова, Факти ICTV публікували карту пунктів пропуску через кордон, які нині працюють.