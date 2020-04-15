PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кабмін закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні України

Кабінет міністрів України закриє ще 10 пунктів пропуску на кордоні України. Це рішення уряд ухвалив під час засідання 15 квітня.

– Це робиться для того, щоб мінімізувати сполучення. Наскільки нам відомо, там (на кордонах. – Ред.) уже максимально скоротився потік наших громадян. Ще 10 пунктів пропуску можна закривати задля безпеки на період проведення обмежувальних заходів, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль..

Читайте: Говорити про вихід з карантину наразі недоцільно – Степанов

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що додатково КПП закриють на кордонах України з Молдовою, Польщею та Румунією.

До слова, Факти ICTV публікували карту пунктів пропуску через кордон, які нині працюють.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка