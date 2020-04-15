Малый бизнес сможет платить 0% по кредиту — куда обращаться и условия

Чтобы поддержать бизнес в условиях карантина усовершенствовали программу Доступные кредиты 5-7-9%.
15 апреля правительство увеличило максимальную сумму займа до 3 млн грн. Расширили перечень инвестиционных целей кредитования и возможности рефинансирования под 0 процентов.
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По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, изменения касаются практической помощи тем микро- и малым предприятиям, которые сейчас столкнулись с вопросом обслуживания кредитной нагрузки.
Теперь микро- и малый бизнес сможет в отношении своих существующих кредитов обратиться в банк и государство компенсирует процентную ставку. В таком случае предприятие будет платить 0%.
Условиями для получения займа являются:
- сохранение не менее 60% фонда оплаты труда и 80% численности персонала по сравнению с состоянием на 1 марта 2020 года;
- размер годового дохода от хозяйственной деятельности, не превышает сумму, эквивалентную 10 млн евро;
- отсутствие по состоянию на 1 марта 2020 недействующих кредитов (NPL).
— Эта программа будет касаться ММП, и единственным условием является сохранение рабочих мест, — сказал Петрашко.
Подробнее об условиях кредита, и куда обращаться, смотрите здесь.
Как писали Факты ICTV, на период чрезвычайной ситуации Кабмин возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.