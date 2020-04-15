Учебный год в школах завершится не позднее 1 июля — МОН

Учебный год в школах в 2020 году не затянется из-за карантина и завершится не позднее 1 июля.

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий во время брифинга по итогам заседания правительства.

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— МОН разработало несколько сценариев, которые возможны на сегодняшний день, учитывая возникшую из-за коронавируса ситуацию. Мы можем говорить о том, что могут быть разные варианты: в одном случае мы ожидаем, что карантин в Украине закончится 24 апреля, но понимаем, что может быть по-разному. Учебный год в школах закончится в соответствии с действующим законодательством — не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11-го класса, — сказала Мандзий.

Напомним, 6 апреля в Украине стартовал проект Всеукраинская школа онлайн — расписание занятий читайте в материале Фактов ICTV.