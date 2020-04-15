Навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня – МОН

Навчальний рік у школах в 2020 році не затягнеться через карантин і завершиться не пізніше 1 липня.

Про це заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

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– МОН розробило кілька сценаріїв, які можливі на сьогоднішній день, зважаючи на ситуацію, яка виникла з коронавірусом. Ми можемо говорити про те, що можуть бути різні варіанти: в одному випадку ми очікуємо, що карантин в Україні закінчиться 24 квітня, але розуміємо, що може бути по-різному. Навчальний рік у школах закінчиться відповідно до чинного законодавства – не пізніше 1 липня для всіх, окрім випускників 11-го класу, – сказала Мандзій.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні стартував проект Всеукраїнська школа онлайн – розклад занять читайте у матеріалі Фактів ICTV.