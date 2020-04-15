PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Смягчение карантина после Пасхи: Ляшко сделал прогноз

После Пасхи в Украине могут ослабить карантин.

Через некоторое время после праздника, возможно, будут отменены некоторые ограничительные меры.

— Мы будем наблюдать за динамикой в странах Европейского союза и предлагать определенные шаги смягчения, принимая во внимание ситуацию у нас. Но смягчения будут. Нам бы сейчас на Пасху придерживаться всех условий карантина, — отметил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Читайте: Карантин помог избежать 17 тыс. больных Covid-19 в апреле — Ляшко

По его словам, окончательное решение будет приниматься через неделю после Пасхи.

— Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи, когда будет наибольшее число инфицированных, если люди не будут придерживаться карантина. А после этого будем принимать решение, — добавил Ляшко.

Напомним, ранее Виктор Ляшко рассказал, с каким количеством больных коронавирусом справится украинская медсистема.

Источник: Новое время

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка