Смягчение карантина после Пасхи: Ляшко сделал прогноз

После Пасхи в Украине могут ослабить карантин.

Через некоторое время после праздника, возможно, будут отменены некоторые ограничительные меры.

— Мы будем наблюдать за динамикой в странах Европейского союза и предлагать определенные шаги смягчения, принимая во внимание ситуацию у нас. Но смягчения будут. Нам бы сейчас на Пасху придерживаться всех условий карантина, — отметил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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По его словам, окончательное решение будет приниматься через неделю после Пасхи.

— Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи, когда будет наибольшее число инфицированных, если люди не будут придерживаться карантина. А после этого будем принимать решение, — добавил Ляшко.

Напомним, ранее Виктор Ляшко рассказал, с каким количеством больных коронавирусом справится украинская медсистема.