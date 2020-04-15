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Факты / Украина

Пожари в зоне отчуждения возле Припяти и Чернобыля полностью потушены

Спасатели ГСЧС полностью ликвидировали очаги пожаров вблизи Припяти и Чернобыля в зоне отчуждения ЧАЭС.

— На данный момент там даже тления нет, — рассказал спикер Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Спикер облуправления ГСЧС добавил, что удалось предотвратить перекидывание огня на дома “самоселов”, проживающих в зоне отчуждения.

— Огонь действительно подступал близко к селам, где находились люди, но эти дома удалось отстоять, — сказал Рубан.

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По состоянию на вечер 14 апреля уровень радиации в Киеве был в норме.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Спасатели в течение 12 дней пытались потушить пламя. Сначала удалось локализовать пожар к очагам травяного покрова, однако 13 апреля пожар дошел до Припяти.

По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла два уголовных производства и установила личность одного из поджигателей.

Источник: Интерфакс-Украина

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