Пожари в зоне отчуждения возле Припяти и Чернобыля полностью потушены

Спасатели ГСЧС полностью ликвидировали очаги пожаров вблизи Припяти и Чернобыля в зоне отчуждения ЧАЭС.

— На данный момент там даже тления нет, — рассказал спикер Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Спикер облуправления ГСЧС добавил, что удалось предотвратить перекидывание огня на дома “самоселов”, проживающих в зоне отчуждения.

— Огонь действительно подступал близко к селам, где находились люди, но эти дома удалось отстоять, — сказал Рубан.

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По состоянию на вечер 14 апреля уровень радиации в Киеве был в норме.

Ввечері 14.04 пожежа у ЗВ ліквідована, але зберігається тління лісової підстилки.

За оновленими даними максимальні концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря Києва були меншими за 0,1 мБк/м3 і у понад 1000 разів нижчими від допустимих рівнів.

Шкоди здоров’ю вони не завдають. pic.twitter.com/ttOC75EqgD — ДНТЦ_ЯРБ (@SSTC_NRS) April 15, 2020

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Спасатели в течение 12 дней пытались потушить пламя. Сначала удалось локализовать пожар к очагам травяного покрова, однако 13 апреля пожар дошел до Припяти.

По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла два уголовных производства и установила личность одного из поджигателей.