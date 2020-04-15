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Факти / Україна

Пожежі в зоні відчуження біля Прип’яті та Чорнобиля повністю загасили

Рятувальники ДСНС повністю ліквідували осередки пожеж поблизу Прип’яті та Чорнобиля в зоні відчуження ЧАЕС.

– Нині там навіть тління немає, – розповів речник Головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Спікер облуправління ДСНС додав, що вдалося запобігти перекиданню вогню на будинки “самоселів”, які проживають в зоні відчуження.

– Вогонь дійсно підходив близько до сіл, де знаходилися люди, але ці будинки вдалося відстояти, – сказав Рубан.

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Станом на вечір 14 квітня рівень радіації в Києві був у нормі.

Нагадаємо, пожежа у Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Рятувальники протягом 12 днів намагалися загасити полум’я. Спочатку вдалося локалізувати пожежу до осередків трав’яного покрову, однак 13 квітня пожежа дійшла до Прип’яті.

За фактом виникнення пожежі у Чорнобильській зоні поліція відкрила два кримінальні провадження та встановила особу одного з паліїв.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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