Стоимость переоформления зависит от того, как продавец потратится на оплату нотариуса, работу оценщиков, государственную пошлину за регистрацию договора в Укргосреестре (около 119 грн) и налоговые платежи.

Доход, который человек получил от продажи квартиры, не облагается налогом в случае, если он является собственником квартиры более трех лет и в текущий налоговый период он не получал доход от сделок с недвижимостью.

Если продается второй и более объект недвижимости за год или если праву собственности менее трех лет, то ставка налогообложения будет 5%.

Для нерезидентов Украины в таком случае ставка составит 15% с дохода, а от суммы дохода свыше 10 минимальных зарплат — 17%.

Также стоит учесть банковские проценты, если сумма сделки превышает 150 тыс. грн.