Шаг 1. Определяемся со схемой сделки
Договор купли-продажи – самый распространенный вид перехода права собственности, который заключается в нотариально заверенной письменной форме и узаконивается в органах юстиции Украины. Покупка и продажа при такой схеме имеет явный плюс — скорость оформления документации после того, как она передана для госрегистрации.
Договор дарения или завещание – такая схема применяется между близкими родственниками и позволяет избежать уплаты налога на доход физических лиц и налога на имущество, переходящего в порядке дарения. При оформлении дарственной серьезные налоговые платежи ждут только сторону, получившую подарок, если она не является близким родственником. Значительные затраты при наследстве ждут и нерезидентов.
Шаг 2. Собираем документы
Документы для переоформления квартиры через договор купли-продажи:
- договор дарения или купли-продажи;
- акт оценки квартиры;
- два свидетельства (о правах на наследство, на право собственности или другой правоустанавливающий документ);
- справка из БТИ (не нужна, если сделка происходит на территории Украины, или если информация о недвижимости есть в Укргосреестре);
- согласие на заключение договора супруги или супруга покупателя, заверенное у нотариуса (если покупатель состоит в браке), согласие на заключение договора супруги или супруга продавца (если продавец состоит в браке и квартира приобреталась в браке);
- копии выписки из домовой книги и лицевого счета из банка (эти документы сейчас не обязательны);
- паспорт и идентификационный код (ваш и другой стороны договора). При этом важно, чтобы паспорта были действительными. К примеру, недействительным является паспорт, в котором отсутствует соответствующая возрасту фотография;
- справка о составе зарегистрированных лиц на жилплощади;
- справки об отсутствии долгов за коммунальные услуги (при желании сторон).
Документы для переоформления квартиры через договор дарения:
На момент сделки даритель должен иметь на руках:
- акт оценки квартиры, которую он дарит;
- квитанцию об уплате пошлины, составляющей 1% от оценочной стоимости подарка;
- свой паспорт и идентификационный код (если от него не отказался по религиозным соображениям);
- правоустанавливающие бумаги на квартиру;
- ее техпаспорт (сейчас не обязательно);
- справку из ЦПАУ (ЦНАП) о прописанных в квартире лицах.
Также могут понадобиться распоряжение службы по делам детей или, например, свидетельство о браке и нотариально заверенное согласие супруга на подарок, если квартира была приобретена в браке.
Одариваемый должен иметь с собой паспорт.
Шаг 3. Собираем нужную сумму
Стоимость переоформления зависит от того, как продавец потратится на оплату нотариуса, работу оценщиков, государственную пошлину за регистрацию договора в Укргосреестре (около 119 грн) и налоговые платежи.
Доход, который человек получил от продажи квартиры, не облагается налогом в случае, если он является собственником квартиры более трех лет и в текущий налоговый период он не получал доход от сделок с недвижимостью.
Если продается второй и более объект недвижимости за год или если праву собственности менее трех лет, то ставка налогообложения будет 5%.
Для нерезидентов Украины в таком случае ставка составит 15% с дохода, а от суммы дохода свыше 10 минимальных зарплат — 17%.
Также стоит учесть банковские проценты, если сумма сделки превышает 150 тыс. грн.
Шаг 4. Идем к нотариусу
Во время переоформления квартиры у нотариуса вы пройдете следующие шаги:
- продавец и покупатель готовят и подают нотариусу необходимые документы;
- нотариус составляет договор и дает сторонам для ознакомления и уточнения;
- стороны проверяют правильность ввода информации в договор;
- супруги сторон, если они есть, подписывают согласие на совершение сделки;
- стороны платят все налоги и обязательные платежи;
- проводится передача денег от покупателя продавцу или предоставляются документы о соответствующем перечислении средств;
- нотариус удостоверяет договор купли-продажи и вносит данные в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Шаг 5. Получаем документы
После завершения переоформления квартиры у нотариуса новый владелец должен получить на руки оригинал и заверенную копию договора купли-продажи, выписку из реестра, технический паспорт на квартиру (сейчас не обязательно) и ключи (если стороны договорились о передаче ключей в момент заключения договора).