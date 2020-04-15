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Как переоформить квартиру — инструкция
Факты / Украина
Как переоформить квартиру — инструкция
Как переоформить квартиру — инструкция

Согласно законодательству Украины, обязательное узаконивание жилплощади в Укргосреестре может провести уполномоченный специалист – нотариус или государственный регистратор.

Юрист, главный партнер адвокатского объединения Кравец и партнеры Ростислав Кравец рассказал Фактам ICTV, как происходит переоформление квартиры и какие документы необходимы, чтобы переоформить собственность.

Шаг 1. Определяемся со схемой сделки

Договор купли-продажи – самый распространенный вид перехода права собственности, который заключается в нотариально заверенной письменной форме и узаконивается в органах юстиции Украины. Покупка и продажа при такой схеме имеет явный плюс — скорость оформления документации после того, как она передана для госрегистрации.

Договор дарения или завещание – такая схема применяется между близкими родственниками и позволяет избежать уплаты налога на доход физических лиц и налога на имущество, переходящего в порядке дарения. При оформлении дарственной серьезные налоговые платежи ждут только сторону, получившую подарок, если она не является близким родственником. Значительные затраты при наследстве ждут и нерезидентов.

Шаг 2. Собираем документы

Документы для переоформления квартиры через договор купли-продажи:

  • договор дарения или купли-продажи;
  • акт оценки квартиры;
  • два свидетельства (о правах на наследство, на право собственности или другой правоустанавливающий документ);
  • справка из БТИ (не нужна, если сделка происходит на территории Украины, или если информация о недвижимости есть в Укргосреестре);
  • согласие на заключение договора супруги или супруга покупателя, заверенное у нотариуса (если покупатель состоит в браке), согласие на заключение договора супруги или супруга продавца (если продавец состоит в браке и квартира приобреталась в браке);
  • копии выписки из домовой книги и лицевого счета из банка (эти документы сейчас не обязательны);
  • паспорт и идентификационный код (ваш и другой стороны договора). При этом важно, чтобы паспорта были действительными. К примеру, недействительным является паспорт, в котором отсутствует соответствующая возрасту фотография;
  • справка о составе зарегистрированных лиц на жилплощади;
  • справки об отсутствии долгов за коммунальные услуги (при желании сторон).

Документы для переоформления квартиры через договор дарения:

На момент сделки даритель должен иметь на руках:

  • акт оценки квартиры, которую он дарит;
  • квитанцию об уплате пошлины, составляющей 1% от оценочной стоимости подарка;
  • свой паспорт и идентификационный код (если от него не отказался по религиозным соображениям);
  • правоустанавливающие бумаги на квартиру;
  • ее техпаспорт (сейчас не обязательно);
  • справку из ЦПАУ (ЦНАП) о прописанных в квартире лицах.

Также могут понадобиться распоряжение службы по делам детей или, например, свидетельство о браке и нотариально заверенное согласие супруга на подарок, если квартира была приобретена в браке.

Одариваемый должен иметь с собой паспорт.

Шаг 3. Собираем нужную сумму

Стоимость переоформления зависит от того, как продавец потратится на оплату нотариуса, работу оценщиков, государственную пошлину за регистрацию договора в Укргосреестре (около 119 грн) и налоговые платежи.

Доход, который человек получил от продажи квартиры, не облагается налогом в случае, если он является собственником квартиры более трех лет и в текущий налоговый период он не получал доход от сделок с недвижимостью.

Если продается второй и более объект недвижимости за год или если праву собственности менее трех лет, то ставка налогообложения будет 5%.

Для нерезидентов Украины в таком случае ставка составит 15% с дохода, а от суммы дохода свыше 10 минимальных зарплат — 17%.

Также стоит учесть банковские проценты, если сумма сделки превышает 150 тыс. грн.

Шаг 4. Идем к нотариусу

Во время переоформления квартиры у нотариуса вы пройдете следующие шаги:

  • продавец и покупатель готовят и подают нотариусу необходимые документы;
  • нотариус составляет договор и дает сторонам для ознакомления и уточнения;
  • стороны проверяют правильность ввода информации в договор;
  • супруги сторон, если они есть, подписывают согласие на совершение сделки;
  • стороны платят все налоги и обязательные платежи;
  • проводится передача денег от покупателя продавцу или предоставляются документы о соответствующем перечислении средств;
  • нотариус удостоверяет договор купли-продажи и вносит данные в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Шаг 5. Получаем документы

После завершения переоформления квартиры у нотариуса новый владелец должен получить на руки оригинал и заверенную копию договора купли-продажи, выписку из реестра, технический паспорт на квартиру  (сейчас не обязательно)  и ключи (если стороны договорились о передаче ключей в момент заключения договора).

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