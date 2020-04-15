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Як переоформити квартиру – інструкція
Факти / Україна
Як переоформити квартиру – інструкція
Як переоформити квартиру – інструкція

Згідно із законодавством України, обов’язкове узаконення житлоплощі в Укрдержреєстрі може провести фахівець сервісного центру – нотаріус або державний реєстратор.

Юрист, головний партнер адвокатського об’єднання Кравець і партнери Ростислав Кравець розповів Фактам ICTV, як відбувається переоформлення квартири та які документи необхідні, щоб переоформити власність.

Крок 1. Визначаємося зі схемою угоди

Договір купівлі-продажу – найпоширеніший вид переходу права власності, який полягає в нотаріально завіреній письмовій формі та узаконюється в органах юстиції України. Купівля та продаж за такою схемою має явний плюс – швидкість оформлення документації після того, як її передано для держреєстрації.

Договір дарування або заповіт – така схема застосовується між близькими родичами і дозволяє уникнути сплати податку на дохід фізичних осіб і податку на майно, що переходить у порядку дарування. Під час оформлення дарчої серйозні податкові платежі чекають тільки сторону, що отримала подарунок, якщо вона не є близьким родичем. Значні витрати під час оформлення спадщини чекають і нерезидентів.

Крок 2. Збираємо документи

Документи для переоформлення квартири через договір купівлі-продажу:

  • договір дарування чи купівлі-продажу;
  • акт оцінки квартири;
  • два свідоцтва (про право на спадок, на право власності або інший правовстановлювальний документ);
  • довідка з БТІ (не потрібна, якщо угода відбувається на території України, або якщо інформація про нерухомість є в Укрдержреєстрі);
  • згода на укладення договору дружини або чоловіка покупця, завірена у нотаріуса (якщо покупець перебуває у шлюбі), згода на укладення договору дружини або чоловіка продавця (якщо продавець перебуває в шлюбі і квартира купувалася в шлюбі);
  • копії виписки з будинкової книги та особового рахунку з банку (ці документи зараз не обов’язкові);
  • паспорт та ідентифікаційний код (ваш та іншої сторони договору). Важливо, щоб паспорти були дійсними. Наприклад, недійсним є паспорт, в якому немає фото, яке відповідає віку;
  • довідка про склад зареєстрованих осіб на житлоплощі;
  • довідки про відсутність боргів за комунальні послуги (за бажання сторін).

Документи для переоформлення квартири через договір дарування:

На момент угоди дарувальник повинен мати на руках:

  • акт оцінки квартири, яку він дарує;
  • квитанцію про сплату мита, що становить 1% від оціночної вартості подарунка;
  • свій паспорт та ідентифікаційний код (якщо від нього не відмовився з релігійних міркувань);
  • правовстановлювальні папери на квартиру;
  • її техпаспорт (зараз не обов’язково);
  • довідку з ЦНАП щодо прописаних у квартирі осіб.

Також можуть знадобитися розпорядження служби у справах дітей або, наприклад, свідоцтво про шлюб і нотаріально завірена згода дружини або чоловіка на подарунок, якщо квартиру було придбано в шлюбі.

Обдаровуваний повинен мати з собою паспорт.

Крок 3. Збираємо потрібну суму

Вартість переоформлення залежить від того, як продавець витратиться на оплату нотаріуса, роботу оцінювачів, державне мито за реєстрацію договору в Укрдержреєстрі (близько 119 грн) і податкові платежі.

Дохід, який людина отримала від продажу квартири, не обкладається податком у разі, якщо він є власником квартири більше трьох років і в поточний податковий період він не отримував доходу від операцій із нерухомістю.

Якщо продається другий і більше об’єкт нерухомості за рік або якщо праву власності менше трьох років, то ставка оподаткування буде 5%.

Для нерезидентів України у такому разі ставка складе 15% від доходу, а від суми доходу понад 10 мінімальних зарплат – 17%.

Також варто врахувати банківські відсотки, якщо сума угоди перевищує 150 тис. грн.

Крок 4. Йдемо до нотаріуса

Під час переоформлення квартири у нотаріуса ви здійсните такі кроки:

  • продавець і покупець готують і подають нотаріусу необхідні документи;
  • нотаріус складає договір і дає сторонам для ознайомлення і уточнення;
  • сторони перевіряють правильність введення інформації в договір;
  • чоловік або дружина сторін, якщо вони є, підписують згоду на вчинення правочину;
  • сторони сплачують усі податки і обов’язкові платежі;
  • проводиться передавання грошей від покупця продавцю або надаються документи про відповідне перерахування коштів;
  • Нотаріус засвідчує договір купівлі-продажу і вносить дані до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Крок 5. Отримуємо документи

Після завершення переоформлення квартири у нотаріуса новий власник повинен отримати на руки оригінал та завірену копію договору купівлі-продажу, виписку з реєстру, технічний паспорт на квартиру (зараз не обов’язково) і ключі (якщо сторони домовилися про передавання ключів у момент укладення договору).

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