Договір купівлі-продажу – найпоширеніший вид переходу права власності, який полягає в нотаріально завіреній письмовій формі та узаконюється в органах юстиції України. Купівля та продаж за такою схемою має явний плюс – швидкість оформлення документації після того, як її передано для держреєстрації.

Договір дарування або заповіт – така схема застосовується між близькими родичами і дозволяє уникнути сплати податку на дохід фізичних осіб і податку на майно, що переходить у порядку дарування. Під час оформлення дарчої серйозні податкові платежі чекають тільки сторону, що отримала подарунок, якщо вона не є близьким родичем. Значні витрати під час оформлення спадщини чекають і нерезидентів.