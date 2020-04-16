Як рефінансувати кредит і що це таке

Послуга рефінансування дедалі більше стає популярною в українців. Але іноді позичальники не розраховують своїх сил, і набирають кредитів, які стають тягарем.

Якщо у людини кредит у різних фінансових установах, йому доводиться щомісяця їздити в їхні офіси. Але, якщо запустили процедуру рефінансування – це робити вже не потрібно.

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Що таке рефінансувати кредит

Рефінансування – це оформлення нового кредиту для погашення старих. Під час підписання договору чітко сказано, яка сума йде на погашення кредиту і, в якому саме банку.

– Налагодити онлайн-систему виплат також не варіант – перекази з однієї банківської картки на інші банки матимуть комісію до 30% і будуть більшими, ніж за виплату в відділеннях. А якщо не стежити за часом виплат – кредитні гроші спишуться з самої картки. Тому рефінансування, або перекредитування – вигідна умова, – каже фінансовий консультант Тарас Дзех.

Як можна рефінансувати кредит

Процес оформлення кредиту рефінансування починається з вирахування суми, яку потрібно платити для остаточного погашення боргу фінустановам. Цим займається банк, в який звертаються із заявкою на кредит за рефінансуванням.

– З документів потрібно – паспорт, довідку про доходи, попередні кредитні договори і квитанції про їхню оплату. Банк розгляне заявку, і в разі її схвалення, підпише з вами новий договір. Після чого гроші будуть відправлені на погашення поточних позик, – каже експерт.

Банк може запропонувати менший щомісячний платіж або більший термін виплати.

Як вигідно рефінансувати кредит

Якщо кредит взятий в одному банку, його можна спробувати реструктуризувати в тій установі, де його і видали.

– У цьому разі клієнт не змінює фінустанову, а домовляється про зміни чинного кредитного договору. Наприклад, банк може піти на зменшення кредитної ставки або пролонгувати термін погашення. Банкам це вигідно, адже вони не втрачають клієнтів, – пояснює експерт.

Як писали Факти ICTV, 80% відмов у видачі кредиту банками відбуваються через негативну кредитну історію. Усіх прохачів оцінюють через процедуру скорингу – перевірку кредитної історії.