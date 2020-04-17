В Киеве на улицы выехала мобильная лаборатория разведки RanidSONNI для измерения радиационного гамма-излучения.
Ученые сделали 25 замеров на разных улицах Киева, сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.
Специалисты уже измерили радиационный фон и отчитались за некоторые районы (естественный фон 0,05 мР/ч):
- на просп. Палладина радиационный фон соответствует естественному;
- возле метро Минская радиационный фон соответствует естественному;
- возле метро Героев Днепра радиационный фон соответствует естественному;
- на просп. Романа Шухевича радиационный фон соответствует естественному;
- на бул. Перова радиационный фон соответствует естественному;
- на Харьковском шоссе радиационный фон соответствует естественному;
- в парке Победы и возле метро Дарница радиационный фон соответствует естественному
- на Дарницкой площади радиационный фон соответствует естественному.
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По возвращению в офис, специалисты обработают результаты и подготовят полную и подробную информацию.
На Харківському шосе 0.074 мкЗв/год. В межах норми. pic.twitter.com/JYiUhnjPM9
— ДНТЦ_ЯРБ (@SSTC_NRS) April 17, 2020
Как писали Факты ICTV, песчаная буря, которая накрыла Киев 17 апреля, никакого отношения к пожарам в Чернобыльской зоне не имеет.
Природное явление спровоцировало усиление ветра в регионе.
Источник: ДНТЦ_ЯРБ
Фото: ДНТЦ_ЯРБ