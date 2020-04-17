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Факты / Украина / Общество

На улицах Киева измеряют радиационный фон

В Киеве на улицы выехала мобильная лаборатория разведки RanidSONNI для измерения радиационного гамма-излучения.

Ученые сделали 25 замеров на разных улицах Киева, сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

 

Специалисты уже измерили радиационный фон и отчитались за некоторые районы (естественный фон 0,05 мР/ч):

  • на просп. Палладина радиационный фон соответствует естественному;
  • возле метро Минская радиационный фон соответствует естественному;
  • возле метро Героев Днепра радиационный фон соответствует естественному;
  • на просп. Романа Шухевича радиационный фон соответствует естественному;
  • на бул. Перова радиационный фон соответствует естественному;
  • на Харьковском шоссе радиационный фон соответствует естественному;
  • в парке Победы и возле метро Дарница радиационный фон соответствует естественному
  • на Дарницкой площади радиационный фон соответствует естественному.

Читайте: Пожары в Чернобыле не повысили уровень радиации в Киеве — Кличко

По возвращению в офис, специалисты обработают результаты и подготовят полную и подробную информацию.

Как писали Факты ICTV, песчаная буря, которая накрыла Киев 17 апреля, никакого отношения к пожарам в Чернобыльской зоне не имеет.

Природное явление спровоцировало усиление ветра в регионе.

Источник: ДНТЦ_ЯРБ

Фото: ДНТЦ_ЯРБ

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