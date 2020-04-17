У Києві на вулиці виїхала мобільна лабораторія розвідки RanidSONNI для вимірювання радіаційного гамма-випромінювання.

Вчені зробили 25 замірів на різних вулицях Києва, повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Спеціалісти уже виміряли радіаційний фон і відзвітували за деякі райони (природній фон 0,05 мР/год):

на просп. Палладіна радіаційний фон відповідає природньому;

біля метро Мінська радіаційний фон відповідає природньому;

біля метро Героїв Дніпра радіаційний фон відповідає природньому;

на просп. Романа Шухевича радіаційний фон відповідає природньому;

на бул. Перова радіаційний фон відповідає природньому;

на Харківському шосе радіаційний фон відповідає природньому;

у парку Перемоги та біля метро Дарниця радіаційний фон відповідає природньому

на Дарницькій площі радіаційний фон відповідає природньому.

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Після повернення в офіс, фахівці опрацюють результати і підготують повну і докладну інформацію.

На Харківському шосе 0.074 мкЗв/год. В межах норми. pic.twitter.com/JYiUhnjPM9 — ДНТЦ_ЯРБ (@SSTC_NRS) April 17, 2020

Як писали Факти ICTV, піщана буря, що накрила Київ 17 квітня, жодного стосунку до пожеж у Чернобильській зоні не має.

Природне явище спровокувало посилення вітру у регіоні.

Джерело: ДНТЦ_ЯРБ

Фото: ДНТЦ_ЯРБ