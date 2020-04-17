У Києві на вулиці виїхала мобільна лабораторія розвідки RanidSONNI для вимірювання радіаційного гамма-випромінювання.
Вчені зробили 25 замірів на різних вулицях Києва, повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.
Спеціалісти уже виміряли радіаційний фон і відзвітували за деякі райони (природній фон 0,05 мР/год):
- на просп. Палладіна радіаційний фон відповідає природньому;
- біля метро Мінська радіаційний фон відповідає природньому;
- біля метро Героїв Дніпра радіаційний фон відповідає природньому;
- на просп. Романа Шухевича радіаційний фон відповідає природньому;
- на бул. Перова радіаційний фон відповідає природньому;
- на Харківському шосе радіаційний фон відповідає природньому;
- у парку Перемоги та біля метро Дарниця радіаційний фон відповідає природньому
- на Дарницькій площі радіаційний фон відповідає природньому.
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Після повернення в офіс, фахівці опрацюють результати і підготують повну і докладну інформацію.
На Харківському шосе 0.074 мкЗв/год. В межах норми. pic.twitter.com/JYiUhnjPM9
— ДНТЦ_ЯРБ (@SSTC_NRS) April 17, 2020
Як писали Факти ICTV, піщана буря, що накрила Київ 17 квітня, жодного стосунку до пожеж у Чернобильській зоні не має.
Природне явище спровокувало посилення вітру у регіоні.
Джерело: ДНТЦ_ЯРБ
Фото: ДНТЦ_ЯРБ