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Факти / Україна / Суспільство

На вулицях Києва вимірюють радіаційний фон

У Києві на вулиці виїхала мобільна лабораторія розвідки RanidSONNI для вимірювання радіаційного гамма-випромінювання.

Вчені зробили 25 замірів на різних вулицях Києва, повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

 

Спеціалісти уже виміряли радіаційний фон і відзвітували за деякі райони (природній фон 0,05 мР/год):

  • на просп. Палладіна радіаційний фон відповідає природньому;
  • біля метро Мінська радіаційний фон відповідає природньому;
  • біля метро Героїв Дніпра радіаційний фон відповідає природньому;
  • на просп. Романа Шухевича радіаційний фон відповідає природньому;
  • на бул. Перова радіаційний фон відповідає природньому;
  • на Харківському шосе радіаційний фон відповідає природньому;
  • у парку Перемоги та біля метро Дарниця радіаційний фон відповідає природньому
  • на Дарницькій площі радіаційний фон відповідає природньому.

Читайте: Пожежі у Чорнобилі не підвищили рівень радіації у Києві – Кличко

Після повернення в офіс, фахівці опрацюють результати і підготують повну і докладну інформацію.

Як писали Факти ICTV, піщана буря, що накрила Київ 17 квітня, жодного стосунку до пожеж у Чернобильській зоні не має.

Природне явище спровокувало посилення вітру у регіоні.

Джерело: ДНТЦ_ЯРБ

Фото: ДНТЦ_ЯРБ

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