PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Песчаная буря в Киеве не имеет отношения к пожарам в Чернобыле, радиационной угрозы нет

Песчаная буря, которая накрыла Киев 17 апреля, никакого отношения к пожарам в Чернобыльской зоне не имеет.

Природное явление спровоцировало усиление ветра в регионе.

— Пылевую бурю вызвало усиление ветра до 20-25 метров в секунду, ветер имел западное направление. Этим ветром поднимались верхние слои почвы и перемещались в воздухе. Это явление никакого отношения к Чернобылю не имеет, — отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Читайте: Как измерить загрязненность воздуха

По его словам, никакой радиационной угрозы это явление не несет. По состоянию на 17 апреля радиационный фон в Киеве, области и Чернобыле не превышает норму.

Напомним, ранее мы писали, что 16 апреля 2020 года из-за усиления ветра в Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар.

Источник: ГСЧС

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка