Песчаная буря, которая накрыла Киев 17 апреля, никакого отношения к пожарам в Чернобыльской зоне не имеет.

Природное явление спровоцировало усиление ветра в регионе.

— Пылевую бурю вызвало усиление ветра до 20-25 метров в секунду, ветер имел западное направление. Этим ветром поднимались верхние слои почвы и перемещались в воздухе. Это явление никакого отношения к Чернобылю не имеет, — отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

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По его словам, никакой радиационной угрозы это явление не несет. По состоянию на 17 апреля радиационный фон в Киеве, области и Чернобыле не превышает норму.

Напомним, ранее мы писали, что 16 апреля 2020 года из-за усиления ветра в Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар.