Вышла в свет автобиографическая книга о Филе Жебровской

Книга Визионер о Филе Жебровской, владелице крупнейшей украинской фармацевтической компании Фармак, вышла в апреле в издательском доме Бурда. Автобиография рассказывает о жизни человека, сумевшего вывести из кризиса советское предприятие и превратить его в современное европейское производство.

Сквозь призму личности читатель сможет узнать историю целой эпохи развития Украины в период после Второй мировой войны и до сегодняшнего дня. В подготовке мемуаров использовано интервью с родными и близкими Фили Жебровской, а также фотографии из семейного архива и фотобанка Фармак.

— Написание этой книги стало сюрпризом для меня. Идея принадлежит моим коллегам, и я благодарна за их труд. Без участия моей семьи и друзей не получилось бы такого памятного подарка, который, конечно, войдет в историю не только семьи Жебровских, но и завода Фармак, и в какой-то степени фармотрасли Украины, — сказала Филя Жебровская.

Будущее не может существовать без прошлого. Наши потомки должны знать историю своей семьи, страны и, хорошо бы, историю предприятия, где ты работаешь. Для меня семья и Фармак – неразделимые вещи.

Наши судьбы переплетены, поэтому и история у нас общая. Я надеюсь, что читатели смогут почувствовать то, что чувствовала я, когда принимала те или иные решения в своей жизни, и увидят цели, которые я ставила и ставлю перед собой и Фармак, – отметила женщина.

Тираж книги – 2 тыс. экземпляров. Они поступят в библиотеки, партнерам, коллегам и друзьям Фили Жебровской. Свободная продажа издания не запланирована. Авторами книги стали руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО Фармак Елена Зубарева и журналист издательского дома Бурда Юлия Слинько.

— Эта книга не только о человеке, изменившем ход истории одного конкретного предприятия. Эта книга о людях и целой эпохе. Она показывает развитие отрасли в различные периоды независимости Украины. На примере Фармак можно проследить ход истории и вместе с главной героиней книги пережить яркие жизненные моменты. Я постаралась ответить на вопрос, как хрупкой женщине из провинции удалось возглавить крупное предприятие и вывести его в лидеры отрасли, – отметила Елена Зубарева.

