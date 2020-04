Побачила світ автобіографічна книга про Філю Жебровську

Книга Візіонер про Філю Жебровську, власницю найбільшої української фармацевтичної компанії Фармак, вийшла друком у квітні у видавничому домі Бурда. Автобіографія розповідає про життя людини, яка зуміла вивести з кризи радянське підприємство та перетворити його на сучасне європейське виробництво.

Крізь призму особистості читач зможе дізнатись історію цілої епохи розвитку України у період після Другої світової війни й до сьогодні. У підготовці мемуарів використано інтерв’ю з рідними та близькими Філі Жебровської, а також світлини з сімейного архіву та фотобанку Фармак.

– Написання цієї книги стало сюрпризом для мене. Ідея належить моїм колегам, і я вдячна за їхню працю. Без участі моєї сім’ї та друзів не вийшло б такого пам’ятного подарунка, який, звичайно, увійде в історію не тільки сім’ї Жебровських, а й заводу Фармак, і якоюсь мірою фармгалузі України, – сказала Філя Жебровська.

Майбутнє не може бути без минулого. Наші нащадки повинні знати історію своєї родини, країни, і добре б, історію підприємства, де ти працюєш. Для мене сім’я і Фармак – неподільні речі.

Наші долі переплетені, тому й історія в нас спільна. Сподіваюся, що читачі зможуть відчути те, що відчувала я, коли ухвалювала ті чи інші рішення у своєму житті, і побачать цілі, які я ставила і ставлю перед собою і Фармак, – зазначила жінка.

Наклад книги – 2 тис. примірників. Вони надійдуть до бібліотек, партнерам, колегам і друзям Філі Жебровської. Вільний продаж видання не заплановано. Авторами книги стали керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ Фармак Олена Зубарєва та журналіст видавничого дому Бурда Юлія Слинько.

– Ця книга не тільки про людину, яка змінила перебіг історії одного конкретного підприємства. Ця книга про людей і цілу епоху. Вона показує розвиток галузі в різні періоди незалежності України. На прикладі Фармак можна простежити перебіг історії, разом із головною героїнею книги пережити яскраві життєві моменти. Я постаралася відповісти на запитання, як тендітній жінці з провінції вдалося очолити велике підприємство та вивести його в лідери галузі, – зазначила Олена Зубарєва.

