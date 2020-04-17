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Факты / Украина

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы — Чечеткин

Радиационный фон в Киеве, Киевской области, а также в Зоне отчуждения не превышает допустимых норм.

Об этом сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Однако он отметил, что спасателям приходится работать на отдельных участках Чернобыльской зоны с повышенным радиационным загрязнением. Но специалисты регулярно сообщают, сколько времени они могут работать в том или ином районе.

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Николай Чечеткин также заверил, что пожары в Чернобыльской зоне не представляют никакой угрозы ни объекту Укрытие, ни хранилищу радиационных отходов, ни другим критическим объектам в Зоне отчуждения.

Кроме того, он добавил, что дым в Киеве появился из-за пожаров в Житомирской области.

Напомним, из-за сильного загрязнения воздуха на улицах Киева начали измерять радиационный фон.

Источник: Интерфакс-Украина

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