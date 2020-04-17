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Факти / Україна

Радіаційний фон у Києві та області у межах норми – Чечоткін

Радіаційний фон у Києві, Київській області, а також у Зоні відчуження не перевищує допустимих норм.

Про це повідомив глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Однак він зазначив, що рятувальникам доводиться працювати на окремих ділянках Чорнобильської зони з підвищеним радіаційним забрудненням. Але фахівці регулярно повідомляють, скільки часу вони можуть працювати у тому чи іншому районі.

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Микола Чечоткін також запевнив, що пожежі у Чорнобильській зоні не становлять жодної загрози ні об’єкту Укриття, ні сховищу радіаційних відходів, ні іншим критичним об’єктам у Зоні відчуження.

Крім того, він додав, що дим у Києві з’явився через пожежі у Житомирській області.

Нагадаємо, через сильне забруднення повітря на вулицях Києва почали вимірювати радіаційний фон.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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