Загрязнения воздуха в Киеве химическими или радиоактивными веществами в ближайшее время не ожидается.

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его прогнозу, дождей в Украине еще не будет приблизительно 10-15 дней.

Читайте: Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом

— Хорошо, что скорость ветра уменьшилась и она будет низкой в ближайшие 10 дней. Таким образом, загрязнение воздуха химического или радиоактивного ближайшее время ожидать не следует, — сказал он.

Напомним, смог в Киеве зафиксировали вечером 16 апреля. В воздухе были обнаружены продукты горения.

Причиной загрязнения воздуха в столице являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.