PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Загрязнения воздуха в Киеве в ближайшее время не ожидается – Кульбида

Загрязнения воздуха в Киеве химическими или радиоактивными веществами в ближайшее время не ожидается.

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его прогнозу, дождей в Украине еще не будет приблизительно 10-15 дней.

Читайте: Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом

— Хорошо, что скорость ветра уменьшилась и она будет низкой в ближайшие 10 дней. Таким образом, загрязнение воздуха химического или радиоактивного ближайшее время ожидать не следует, — сказал он.

Напомним, смог в Киеве зафиксировали вечером 16 апреля. В воздухе были обнаружены продукты горения.

Причиной загрязнения воздуха в столице являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.

Источник: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка