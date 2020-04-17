PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Забруднення повітря в Києві найближчим часом не очікується – Кульбіда

Забруднення повітря в Києві хімічними або радіоактивними речовинами найближчим часом не очікується.

Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

За його прогнозом, дощів в Україні ще не буде приблизно 10-15 днів.

Читайте: Київ очолив рейтинг міст з найбільш забрудненим повітрям

– Добре, що швидкість вітру зменшилася і вона буде низькою в найближчі 10 днів. Таким чином, забруднення повітря хімічного або радіоактивного найближчим часом очікувати не слід, – сказав він.

Нагадаємо, смог у Києві зафіксували ввечері 16 квітня. У повітрі були виявлені продукти горіння.

Причиною забруднення повітря у столиці є пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні, а також північно-західний вітер.

Джерело: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка