Забруднення повітря в Києві хімічними або радіоактивними речовинами найближчим часом не очікується.
Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.
За його прогнозом, дощів в Україні ще не буде приблизно 10-15 днів.
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– Добре, що швидкість вітру зменшилася і вона буде низькою в найближчі 10 днів. Таким чином, забруднення повітря хімічного або радіоактивного найближчим часом очікувати не слід, – сказав він.
Нагадаємо, смог у Києві зафіксували ввечері 16 квітня. У повітрі були виявлені продукти горіння.
Причиною забруднення повітря у столиці є пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні, а також північно-західний вітер.