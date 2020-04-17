Забруднення повітря в Києві хімічними або радіоактивними речовинами найближчим часом не очікується.

Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

За його прогнозом, дощів в Україні ще не буде приблизно 10-15 днів.

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– Добре, що швидкість вітру зменшилася і вона буде низькою в найближчі 10 днів. Таким чином, забруднення повітря хімічного або радіоактивного найближчим часом очікувати не слід, – сказав він.

Нагадаємо, смог у Києві зафіксували ввечері 16 квітня. У повітрі були виявлені продукти горіння.

Причиною забруднення повітря у столиці є пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні, а також північно-західний вітер.