МОЗ закликає долучитися до всеукраїнської кампанії Підтримую лікарів. Її символом стала червона стрічка з вузликом, що означає єднання та солідарність з українськими медиками.

Стрічка ніби єднає українців і лікарів в одну лінію підтримки.

– Захист медиків є пріоритетним завданням МОЗ. Щодня ми працюємо над тим, аби забезпечити їх усім необхідним. Але не менше лікарі потребують підтримки та вдячності від суспільства, – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Долучитися до акції можна, розмістивши червону стрічку з вузликом на сторінках видань, в ефірі телеканалів, профілях у соціальних мережах або зав’язавши на зап’ясті.

Завантажити стрічку можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як кожен може приєднатися до боротьби з Covid-19 за допомогою Української біржі благодійності.

Фото: МОЗ