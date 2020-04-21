МОЗ закликає долучитися до всеукраїнської кампанії Підтримую лікарів. Її символом стала червона стрічка з вузликом, що означає єднання та солідарність з українськими медиками.
Стрічка ніби єднає українців і лікарів в одну лінію підтримки.
– Захист медиків є пріоритетним завданням МОЗ. Щодня ми працюємо над тим, аби забезпечити їх усім необхідним. Але не менше лікарі потребують підтримки та вдячності від суспільства, – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
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Долучитися до акції можна, розмістивши червону стрічку з вузликом на сторінках видань, в ефірі телеканалів, профілях у соціальних мережах або зав’язавши на зап’ясті.
Завантажити стрічку можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як кожен може приєднатися до боротьби з Covid-19 за допомогою Української біржі благодійності.
Фото: МОЗ