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Факты / Украина

Большие очереди и никакой дистанции: в Николаеве и Киеве люди штурмуют банки

В Николаеве горожане штурмуют отделения Приватбанка. Несмотря на призывы банковских работников оставаться дома, не подвергать себя опасности и получать услуги онлайн, люди создают длинные очереди под отделениями.

О дистанции в полтора метра не стоит и говорить. Также известно, что некоторые клиенты занимают очередь в отделения с самого утра.

  • Большие очереди и никакой дистанции: в Николаеве и Киеве люди штурмуют банки
  • Большие очереди и никакой дистанции: в Николаеве и Киеве люди штурмуют банки
  • Большие очереди и никакой дистанции: в Николаеве и Киеве люди штурмуют банки
  • Большие очереди и никакой дистанции: в Николаеве и Киеве люди штурмуют банки
  • Большие очереди и никакой дистанции: в Николаеве и Киеве люди штурмуют банки
  • Большие очереди и никакой дистанции: в Николаеве и Киеве люди штурмуют банки
Большие очереди и никакой дистанции: в Николаеве и Киеве люди штурмуют банки / 3 фотографии

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Подобная ситуация наблюдается и в украинской столице. После Пасхи люди массово ринулись к банковским и почтовым отделениям.

Напомним, во время заседание 22 апреля украинский правительство приняло решение продлить карантин до 11 мая 2020 года.

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