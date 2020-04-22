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Факти / Україна

Великі черги та жодної дистанції: у Миколаєві та Києві люди штурмують банки

У Миколаєві містяни штурмують відділення Приватбанку. Попри заклики банківських працівників залишатися вдома, не наражати себе на небезпеку та отримувати послуги онлайн, люди створюють довжелезні черги під відділеннями.

Про дистанцію у півтора метри годі й говорити. Також відомо, що деякі особи займають чергу до відділень зрання.

  • Великі черги та жодної дистанції: у Миколаєві та Києві люди штурмують банки
  • Великі черги та жодної дистанції: у Миколаєві та Києві люди штурмують банки
  • Великі черги та жодної дистанції: у Миколаєві та Києві люди штурмують банки
  • Великі черги та жодної дистанції: у Миколаєві та Києві люди штурмують банки
  • Великі черги та жодної дистанції: у Миколаєві та Києві люди штурмують банки
  • Великі черги та жодної дистанції: у Миколаєві та Києві люди штурмують банки
Великі черги та жодної дистанції: у Миколаєві та Києві люди штурмують банки / 3 фотографии

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Подібна ситуація спостерігається і в українській столиці. Після Великодня люди масово ринулися до банківських та поштових відділень.

Нагадаємо, під час засідання 22 квітня український уряд ухвалив рішення продовжити карантин до 11 травня 2020 року.

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