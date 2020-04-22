По состоянию на 9.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 174 человека умерли, а 424 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 467 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 349 случаев;

Волынская область — 176 случаев;

Днепропетровская область — 150 случаев;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 287 случаев;

Закарпатская область — 218 случаев;

Запорожская область — 141 случай;

Ивано-Франковская область — 589 случаев;

Кировоградская область — 251 случай;

м. Киев — 989 случаев;

Киевская область — 390 случаев;

Львовская область — 274 случая;

Луганская область — 26 случаев;

Николаевская область — 82 случая;

Одесская область — 148 случаев;

Полтавская область — 116 случаев;

Ровенская область — 353 случая;

Сумская область — 86 случаев;

Тернопольская область — 471 случай;

Харьковская область — 82 случая;

Херсонская область — 72 случая;

Хмельницкая область — 54 случая;

Черновицкая область — 1053 случая;

Черкасская область — 206 случаев;

Черниговская область — 13 случаев.

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