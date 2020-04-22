По состоянию на 9.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 174 человека умерли, а 424 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 467 новых случаев.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 349 случаев;
- Волынская область — 176 случаев;
- Днепропетровская область — 150 случаев;
- Донецкая область — 16 случаев;
- Житомирская область — 287 случаев;
- Закарпатская область — 218 случаев;
- Запорожская область — 141 случай;
- Ивано-Франковская область — 589 случаев;
- Кировоградская область — 251 случай;
- м. Киев — 989 случаев;
- Киевская область — 390 случаев;
- Львовская область — 274 случая;
- Луганская область — 26 случаев;
- Николаевская область — 82 случая;
- Одесская область — 148 случаев;
- Полтавская область — 116 случаев;
- Ровенская область — 353 случая;
- Сумская область — 86 случаев;
- Тернопольская область — 471 случай;
- Харьковская область — 82 случая;
- Херсонская область — 72 случая;
- Хмельницкая область — 54 случая;
- Черновицкая область — 1053 случая;
- Черкасская область — 206 случаев;
- Черниговская область — 13 случаев.
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