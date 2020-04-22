Нормандская четверка утвердила дату переговоров на уровне министров

Видеоконференция при участии министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России запланирована на 30 апреля.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Президент Украины Владимир Зеленский всегда подчеркивал и подчеркивает, что достижение мира на Донбассе – его приоритет номер один. С момента вступления в должность министра иностранных дел Украины, я выступаю за активизацию диалога министров в Нормандском формате. Я несколько раз поднимал этот вопрос в беседах с немецким коллегой Хайко Маасом. Рад, что ему удалось достичь договоренности с главой МИД России Сергеем Лавровым о проведении такого разговора по видеосвязи на следующей неделе. Она предварительно запланирована на 30 апреля, — сказал он.

Кулеба выразил надежду, что контакты четырех министров станут регулярными.

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По его словам, найти решение для прекращения войны на Донбассе можно только тогда, когда за столом переговоров присутствует Россия.

— Украинская сторона, как и ранее, настроена конструктивно. Мы надеемся на встречный конструктив со стороны России. Нам нужно придать импульс нормандскому процессу. Нельзя допустить инерции, потому что война продолжается, люди гибнут, и надо искать решения, — добавил он.

Ранее встречу советников лидеров стран нормандского формата перенесли из-за карантина. Она должна была состояться 12 марта.