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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк знизив облікову ставку до 8% річних

Національний банк України з 24 квітня знизить облікову ставку до 8% річних. До кінця 2020 року її планують зберегти на рівні 7%.

На думку представників НБУ, це дасть стимул українській економіці і підтримає бізнес і населення під час карантину.

– Оцінюючи можливу швидкість руху до цієї позначки, Національний банк враховуватиме хід переговорів з МВФ, розвиток ситуації з коронавірусом і темпи згортання карантинних заходів, а також антикризові заходи урядів і центральних банків інших країн, – йдеться у повідомленні НБУ.

Читайте: Україна може отримати $2 млрд. від МВФ уже в другому кварталі 2020 року

Крім того, НБУ передбачає ще більше пом’якшення монетарної політики. Це буде залежати від того, як скорочення споживчого попиту і ослаблення ділової активності будуть тиснути на інфляцію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що, за прогнозами НБУ, у 2020 році інфляція помітно прискориться і виросте до 6%.

Джерело: НБУ

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