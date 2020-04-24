Все реформы будут работать, если это будет командная игра — Саакашвили

В Украине все реформы будут работать, если это будет командная игра.

Об этом заявил бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили в эфире Свободы слова Савика Шустера.

— Я в Грузии достиг определенных успехов потому, что это была командная игра. Каждый член команды был очень важен. И без команды ничего не получается, — сказал Саакашвили.

Читайте: Экс-президент Грузии и глава Одесской ОГА: что известно о Михеиле Саакашвили

Также он добавил, что ему важно понимать, существует ли команда, которая сможет Зеленскому провести то, что он хотел.

К слову, президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, во время которой предложил ему поделиться своими идеями о реформах в Украине с Кабинетом министров и Верховной Радой.