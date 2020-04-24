Всі реформи працюватимуть, якщо це буде командна гра – Саакашвілі

В Україні всі реформи працюватимуть, якщо це буде командна гра.

Про це заявив колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

– Я в Грузії досяг певних успіхів тому, що це була командна гра. Кожен член команди був дуже важливий. І без команди нічого не виходить, – сказав Саакашвілі.

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Також він додав, що йому важливо розуміти, чи існує команда, яка зможе Зеленському провести те, що він хотів.

До речі, президент Володимир Зеленський провів зустріч із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, під час якої запропонував йому поділитися своїми ідеями щодо реформ в Україні з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою.