Нацбанк выступил против наполнения бюджета за счет эмиссии гривни

В Нацбанке выступили против наполнения государственного бюджета посредством эмиссии гривни.

Из-за нее украинские деньги стремительно обесценятся, а цены — вырастут.

— Это вернется экономике бумерангом. А пострадают, прежде всего, люди с низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить. Эмиссия — это просто, но безответственно, — говорит заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

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Государству нужно покрыть увеличение расходов за счет дешевых заимствований.

Дмитрий Сологуб объяснил видение НБУ в этой ситуации:

В Украина есть положительный опыт сотрудничества с международными партнерами. Это обеспечит приток валюты, которая покроет дефицит бюджета;

НБУ уже снизил учетную ставку до 10%;

Нацбанк готов поддержать банки средствами при необходимости. Финучреждения должны направлять деньги на кредитование бизнеса и украинцев.

Напомним, международные резервы Украины в марте 2020 года уменьшились, по предварительным данным, на 7,8% или $2,1 млрд. Сейчас они составляют $24,9 млрд.