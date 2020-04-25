По состоянию 25 апреля пожары в лесных массивах Овручского района Житомирской области локализованы.

Спасатели продолжают тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины на территории Поясковского лесничества.

Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах.

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К тушению привлечены 637 человек и 91 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человек личного состава и 18 единиц техники.

Напомним, 23 апреля во второй половине дня в Житомирской области возник пожар, который приобрел угрожающие масштабы. Пожар возник в Поясковском лесничестве Белокоровицкого лесхоза.