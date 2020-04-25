В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища — Нацполиция

В поминальные дни запретят посещать кладбища. Контроль усилит полиция.

Местным властям также рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев захоронений при условии соблюдения противоэпидемических правил.

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На службу выйдут 22 тысячи силовиков и будут дежурить усиленные патрули вблизи кладбищ.

К слову, Нацполиция призвала украинцев придерживаться временных ограничений.

Напомним, ранее в Нацполиции рассказали, как украинцы относятся к самоизоляции.