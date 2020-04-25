У поминальні дні буде заборонено відвідувати кладовища – Нацполіція

У поминальні дні заборонять відвідувати кладовища. Контроль посилить поліція.
Місцевій владі також рекомендується закрити для відвідин кладовища, крім випадків поховань за умови дотримання протиепідемічних правил.
Читайте: У МОЗ розповіли, як ховати померлих від коронавірусу
На службу вийдуть 22 тисячі силовиків та чергуватимуть посилені патрулі поблизу кладовищ.
До речі, Нацполіція закликала українців дотримуватися тимчасових обмежень.
Нагадаємо, раніше в Нацполіції розповіли, як українці ставляться до самоізоляції.