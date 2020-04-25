PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У поминальні дні буде заборонено відвідувати кладовища – Нацполіція

У поминальні дні заборонять відвідувати кладовища. Контроль посилить поліція.

Місцевій владі також рекомендується закрити для відвідин кладовища, крім випадків поховань за умови дотримання протиепідемічних правил.

Читайте: У МОЗ розповіли, як ховати померлих від коронавірусу

На службу вийдуть 22 тисячі силовиків та чергуватимуть посилені патрулі поблизу кладовищ.

До речі, Нацполіція закликала українців дотримуватися тимчасових обмежень.

Нагадаємо, раніше в Нацполіції розповіли, як українці ставляться до самоізоляції.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка