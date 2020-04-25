У поминальні дні буде заборонено відвідувати кладовища – Нацполіція

У поминальні дні заборонять відвідувати кладовища. Контроль посилить поліція.

Місцевій владі також рекомендується закрити для відвідин кладовища, крім випадків поховань за умови дотримання протиепідемічних правил.

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На службу вийдуть 22 тисячі силовиків та чергуватимуть посилені патрулі поблизу кладовищ.

До речі, Нацполіція закликала українців дотримуватися тимчасових обмежень.

Нагадаємо, раніше в Нацполіції розповіли, як українці ставляться до самоізоляції.