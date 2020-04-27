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Факты / Украина / Общество

График авиарейсов для возвращения украинцев из-за рубежа

Министерство инфраструктуры обнародовало график специальных авиарейсов из 26 городов мира, которыми украинцы смогут вернуться домой в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий.

Перечень городов, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали

Первые спецрейсы состоялись 6 мая, а последний вылет запланирован на 10 мая.

  • Графік авіарейсів для повернення українців з-за кордону
  • Графік авіарейсів для повернення українців з-за кордону
  • Графік авіарейсів для повернення українців з-за кордону
  • Графік авіарейсів для повернення українців з-за кордону
График авиарейсов для возвращения украинцев из-за рубежа / 2 фотографии

После возвращения домой все украинцы пройдут 14-дневную обсервацию.

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— Контроль за карантином будет осуществляться с помощью приложения Дій вдома, — добавил Криклий.

Всю необходимую информацию о рейсах можно найти на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine.

Напомним, 17 марта Украина закрыла регулярное авиасообщение с миром. Причиной стала пандемия коронавируса, которая накрыла все континенты, кроме Антарктиды.

Источник: Владислав Криклий

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